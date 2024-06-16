Втрати країни-агресорки на полі бою перевищили 526 тисяч осіб.

Збройні сили України протягом минулої доби, 15 червня, знешкодили 1160 російських солдат.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 526 310 осіб. Також ворог поклав на полі бою десятки тисяч військової техніки та озброєння, зокрема:

танків ‒ 7956 (+0);

бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6);

артилерійських систем – 13913 (+58);

РСЗВ – 1104 (+1);

засоби ППО ‒ 853 (+0);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11);

крилаті ракети ‒ 2296 (+3);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56);

спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).

Попри такі втрати, ворог не зупиняє свою агресивну війну.

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Станом на 22:00 15 червня на передовій відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас на Времівському активність ворога зросла утричі.

У Вовчанську російські окупанти потрапили в оточення на заводі. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що вони або здадуться полон, або будуть двохсотими.

Як пише Washington Post, артилерійська перевага окупантів над ЗСУ значно скоротилася. На початку року вона становила 7 до 1, а зараз – знизилася до 5 до 1.

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