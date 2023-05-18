Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За Бахмут та Мар’їнку продовжують тривати важкі протистояння, російські окупанти безуспішно намагаються здійснювати наступи та атаки, однак українські військові їх відбивають.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Зокрема, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на цих ділянках фронту, а найгарячіші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське", - розповіли у Генштабі.

Водночас, на Авдіївському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Сєверного, а на Мар’їнському - в районі Мар’їнки.

Ситуація на фронті - що відомо

Сьогодні третя окрема штурмова бригада провела успішні наступальні дії на західних околицях Бахмута. Зокрема, військовим вдалося просунутися вперед на 700 м та в ширину на 2000 м, ліквідувавши щонайменше 50 російських бойовиків та поранивши до сотні. Крім того, у полон вдалося взяти ще чотирьох росіян.

У Марїнці окупанти також зазнають надважких втрат. Зокрема, за свідченнями російських воєнкорів, 80% російської армії готові здати місто.

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