За Бахмут та Мар’їнку продовжують тривати важкі протистояння, російські окупанти безуспішно намагаються здійснювати наступи та атаки, однак українські військові їх відбивають.
Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Зокрема, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на цих ділянках фронту, а найгарячіші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське", - розповіли у Генштабі.
Водночас, на Авдіївському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Сєверного, а на Мар’їнському - в районі Мар’їнки.
Ситуація на фронті - що відомо
Сьогодні третя окрема штурмова бригада провела успішні наступальні дії на західних околицях Бахмута. Зокрема, військовим вдалося просунутися вперед на 700 м та в ширину на 2000 м, ліквідувавши щонайменше 50 російських бойовиків та поранивши до сотні. Крім того, у полон вдалося взяти ще чотирьох росіян.
У Марїнці окупанти також зазнають надважких втрат. Зокрема, за свідченнями російських воєнкорів, 80% російської армії готові здати місто.