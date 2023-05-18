Бійці 3 ОШБр провели успішний наступ та змогли просунутися на 700 м вглиб та 2000 м в ширину лінії фронту.

Третя окрема штурмова бригада здійснила успішний наступ на околицях Бахмута та просунулася вперед, завдавши ворогу значних втрат.

Про це повідомляє прес-служба 3 ОШБр.

"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000м, а глибина - 700м", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що попередньо, у супротивника щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х".

Крім того, у полон вдалося взяти ще чотирьох росіян.

Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

Уточнюється, що успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.

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Як повідомляв УНІАН, найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За минулу добу українська армія просунулася на Бахмутському напрямку від 150 до 1700 метрів, ліквідувавши у боях сотні російських окупантів.

Водночас, РФ продовжує стягувати основні сили під Бахмут та кидати туди додаткові підрозділи, незважаючи на значні втрати.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу українські військові знищили близько 510 загарбників, а загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 201,1 тис. осіб.

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