Окупанти змушені здаватись у полон через аномальну спеку та відсутність питної води.

Серед окупаційних військ Росії в Україні лютує тиф та холера.

Як пише експерт Bild Юліан Рьопке, про поширення тифу та холери почали писати російські пабліки. Канал "Два майори" пише, що в Херсонській області "від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає".

Кожному солдату видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Від командирів вимагають видавати їм щонайменше 1,5 літрів на добу, але тоді вода скінчиться за чотири дні. Через спрагу солдати п'ють брудну воду з річок та колодязів, примітивно фільтруючи її тканиною. Це призводить до тифу та холери.

Відео дня

Інший російський воєнкор повідомляє про "збільшення випадків захворювання на черевний тиф і холеру з 15 червня". Минулого четверга російський солдат розповів на відео, що його товариші здаються в полон через спрагу.

"Три дні не було ні їжі, ні води", - заявив він.

У відповідь російська пропаганда розповсюджує фейки про холеру на підконтрольній Україні частині Херсонської області. Голов місцевої інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала ці заяви, заявивши, що холери там немає вже 20 років, як і передумов для спалаху інфекції.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Увечері 28 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що упродовж дня число бойових зіткнень на фронті зросло до 131. Найгарячішою точкою залишався Покровський напрямок - там відбулося 36 бойових зіткнень.

Російські загарбники змогли рушити вперед на частині сходу України, зокрема, просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному.

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