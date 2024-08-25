В ніч на 25 серпня окупанти завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України.

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 160 бойових зіткнень. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де українські захисники відбивали 58 штурмових дій російських окупантів.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог здійснив понад 4 тис. 800 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було уражено пункт управління, чотири артилерійські системи, дві радіолокаційні системи, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, а на Куп’янському ворог атакував 14 разів. На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень.

На Сіверському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень, а на Краматорському росіяни атакували 19 разів. Крім того, на Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік, зокрема Нью-Йорка.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника, а на Времівському російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення.

У Генштабі також повідомили, що в ніч на 25 серпня окупанти завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Було атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Донеччину.

Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. "Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей", - зазначається у повідомленні.

Крім того, російські загарбники атакували дев’ятьма ударними безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (тимчасово окупована територія українського Криму).

"Вісім "шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - повідомили у Генштабі.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, загальні втрати Росії у війні проти України зросли вже до 607 тис. 680 військових. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано ще 1 тис. 190 російських солдатів.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 547 (+5 за добу) танків, 16 тис. 631 (+11) бойова броньована машина та 17 тис. 396 (+47) артилерійських систем.

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