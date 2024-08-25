Росія втратила майже 1200 солдат за добу: Генштаб розповів про потужну роботу ЗСУ

Крім того, було знищено 5 танків, 47 артсистем та багато іншої техніки.

Збройні сили України минулої доби, 24 серпня, завдали ворогу потужних втрат - ліквідували 1190 російських солдат.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 607 680 військових. Також у противника було знищено тисячі одиниць різної техніки та озброєння:

танків ‒ 8547 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11);

артилерійських систем – 17396 (+47);

РСЗВ – 1171 (+2);

засоби ППО ‒ 936 (+1);

літаків – 367 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31);

крилаті ракети ‒ 2444 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92);

спеціальна техніка ‒ 2928 (+17).

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче.

Відео дня

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наші військові вже розробили план деокупації Криму та знищення Керченського мосту.

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