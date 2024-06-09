Українські оборонці завдають ворогові вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення.

Станом на 22:00 8 червня від початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень із противником. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські захисники відбивали 27 атак окупантів.

"Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Тим часом на Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському – відбито вісім атак російських загарбників.

Відео дня

"Ситуація напружена – продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки. За сьогодні на напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс", – наголошували у зведенні.

На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, станом на 22:00 тривав бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено, заявили військові.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ситуація біля Іванівського залишається напруженою – там тривав бій.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Крім того, протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Тим часом українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення.

"Так, підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів", – розповіли у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні: останні новини

На Вовчанському напрямку точаться бої за кожен підвал та кожну хату. Про це розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він зауважив, що на поточний момент Сили оборони стабілізували ситуацію та перебирають тактичну ініціативу на свій бік.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що росіянам не вдалося реалізувати свою Харківську операцію, в чому є вагомий результат Збройних сил України. Глава держави зазначив, що цей напрямок було посилено.

Вас також можуть зацікавити новини: