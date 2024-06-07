Президент України наголошує, що російський диктатор Володимир Путін не може виграти, би ми не маємо права програти.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що війна не може згаснути на поточних лініях, де проходить фронт, бо для російського зла жодних ліній не існує. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу перед Національними зборами Франції.

"Чи може Путін виграти цю битву? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує – що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить Путін", - наголосив Зеленський.

Також глава держави відреагував на російські погрози зробити французів військовими цілями.

Відео дня

"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції, це стало лише ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості – на користь того, щоб жодне зло у світі не мало нахабства протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", - заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що битву з Росією можна виграти.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно, так. Можемо! Україна, а отже, Європа. Європа, а отже, Франція. Я впевнений у цьому так само, як Франція вірила у свободу ще тоді, коли D-Day ще не відбувся. Але той день висадки, як і день європейської перемоги, був неминучий", - сказав Зеленський.

Також, глава держави згадав, що вперше мав честь звертатися до Національних зборів Франції у момент, який був дуже складним, смертельно складним для України. Зокрема, це було в перший місяць після початку російського вторгнення.

"Окупанти тоді ще не були вигнані з-під нашої столиці, Києва, і бої точилися неподалік Києва. Тоді ще не відбулися перші операції, які почали повертати окуповані Росією землі, повертати наші домівки, повертати наших людей, наших дітей – тоді ми ще не планували звільнення острова Зміїний у Чорному морі та виграш битви за море, звільнення Харківської області та міста Херсона. У той момент світ ще не побачив Бучі та ще не знав достеменно, що таке російська окупація. І ніхто не вірив, наскільки результативними можуть стати українці", - сказав Зеленський.

Водночас, як підкреслив президент, вже тоді в Україні знали достеменно, що здолають будь-які складнощі війни, і єдине, що для цього необхідно, – щоб українці не залишилися наодинці.

"Щоб ми мали дієву підтримку – підтримку безперервну, вчасну, достатньо далекобійну та лідерську, і тоді ми гарантовано зробимо свою роботу. І це буде доказом – доказом, що Європа не відкотиться до часів, коли вже без висадки союзників на континенті та залучення майже всього світу неможливо було завершити війну у Європі так, щоб це відповідало інтересам Європи та світу, а значить, кожної людини на землі", - наголосив президент.

У цьому зв'язку, Зеленський французькою мовою подякував Франції за те, що вона виступає на підтримку України для захисту життя. "Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Merci", - сказав Зеленський.

Він дякує за те, що Франція не вагалась і обрала сторону людяності в цій війні, сторону культури й сторону міжнародного права.

"Від перших навіть не днів, а годин цього нападу, яким Росія спробувала перекреслити 80 років Європи, я знаю, що можу покладатися на вас, покладатися на Францію – на ваші серця та принциповість. Дякуємо вам. Відчуття, що Україна протистоїть злу, об’єднало багатьох людей, багатьох людей Франції", - сказав Зеленський.

Глава держави переконаний, що Україна може розраховувати на підтримку Франції.

"Ми можемо покладатися на вашу підтримку. На вашу зброю, тренування й дипломатію, на політичну та економічну силу Франції. Французькі системи ППО та бронетехніка, ракети й артилерія, досвід і поради вже допомагають нам рятувати життя людей і стримувати Росію, дякуючи вам", - сказав Зеленський.

Водночас, президент впевнений, що настане день, коли Україна буде святкувати свій день перемоги у війні.

"Впевнений, що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Французьку бойову авіацію – блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніша. Міцніша, ніж зло, яке посміло Європі загрожувати. Зараз, як і 80 років тому, можемо це довести – могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів", - заявив Зеленський.

Він дякує президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що той не залишив Європу без лідерства, а Україну – без Франції в моменти, коли це було вирішально.

"Ми робимо все, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років як виграну битву. Це так важливо", - підсумував Зеленський.

Війна в Україні - підтримка Франції

6 червня президент України Володимир Зеленський разом з першою леді прибули до Франції.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5. Ці бойові літаки мають дозволити Україні Україні захищати свою землю та повітряний простір. Як сказав Макрон, з завтрашнього дня розпочинається програма підготовки українських пілотів. Франція має намір передати ці літаки до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: