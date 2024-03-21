На Оріхівському напрямку загарбники шість разів атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби українськими захисниками було відбито 14 атак російських окупантів. Протягом доби було зафіксовано 67 бойових зіткнень.

Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішний штурм позицій Сил оборони України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Крім того, він завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області, а під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку українськими воїнами було відбито 10 атак противника, зокрема в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новосадове Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

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"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у повідомленні і зазначається, що під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито чотири атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. Крім того, загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Орлівка Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на цьому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Курахове Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 20 населених пунктів.

"На Оріхівському напрямку ворог шість разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Херсонському напрямку протягом доби загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, але Іванівка Херсонської області зазнала артилерійських та мінометних обстрілів.

Серед іншого, зауважується, що на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ворожба та Гриценкове Сумської області.

Сиуація на фронті - останні новини

У Силах оборони півдня України зауважили, що за минулу добу противник здійснив три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та сім - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На південному напрямку російська армія не полишає намірів вибити ЗСУ із зайнятих позицій, але через "вогневу відповідь" втратила десятки одиниць техніки, серед яких понад 10 гармат та гранатомет "Полум’я".

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