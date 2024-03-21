Командувач оприлюднив відео роботи бійців.

Мобільна група Сухопутних військ ЗСУ збила вночі біля Києва крилату ракету з кулемета.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, оприлюднив відео роботи бійців.

"Під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ вогнем з кулемета Browning M2 знищила крилату ракету противника. На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета! Навченість + злагодженість = результат", - прокоментував він.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі столиця України була під масованим ракетним обстрілом росіян.

Сили протиповітряної оборони збили 31 ракету ворога, серед них було 2 балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), решта - 29 крилатих (типу Х-101/Х-555). Росія запустила ракети з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - територія РФ).

Загальна вартість випущених під час нової атаки росіянами ракет склала 390 млн дол. Серед іншого було серйозно пошкоджено склад найбільшого українського маркетплейсу ROZETKA.

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