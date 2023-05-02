Окупанти намагалися наступати на чотирьох напрямках

Українські захисники за добу відбили 41 атаку російських окупантів. Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Мар'їнка

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області. В результаті удару загинула дитина. Окупанти обстріляли населені пункти Леонівка, Червоний хутір, Карповичі, Грем'яч та Новгород-Сіверський Чернігівської області; Середина-Буда, Шостка, Ходино, Іскрисківщина, Волфине, та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілка та домашнє Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог бив з артилерії та мінометів по населених пунктах Фіголовка, Західне, Лиман Перший, Кислівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішний наступ у районах Новоселівського та Білогорівки. Росіяни вдарили з авіації по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Під артилерійський вогонь РФ потрапили Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області, та Верхньокам'яне, Спірне Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог намагається вести наступ, а також тривають бої в Бахмут. При цьому росіяни намагалися наступати в напрямку населеного пункту Предтечино і завдали авіаудару по Бахмуту і Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступ у районах населених пунктів Північне та Первомайське, успіху не мав. Загарбники завдали авіаудару по Авдіївці та обстріляли Ластівчине, Північне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати українські позиції і тривають бої за Мар'їнку. Під ворожий вогонь потрапила Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку росіяни обстріляли Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Окупанти обстріляли населені пункти Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Красне, Гуляйполе, чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та Зелений Гай на Запоріжжі; Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, республіканець, Берислав, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон.

Ситуація на фронті станом на вечір 1 травня - що відомо

Станом на 1 травня загальні втрати РФ в Україні перевищили 190 тисяч загарбників. Крім того, окупанти втратили тисячі единиу техніки.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що наші захисники відбили понад 30 атак противника. Окупанти продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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