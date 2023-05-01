Два міста залишаються в епіцентрі бойових дій, зазначили у Генштабі.

Російські загарбники продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих напрямках протягом доби було відбито понад 30 атак супротивника, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у понеділок, 1 травня. "В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону", - йдеться у повідомленні.

Тривають бої у місті Бахмут, а також супротивник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаудару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів Донецької області на Бахмутському напрямку.

Відео дня

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, а також здійснив обстріли низки населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції Сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка Донецької області.

На Лиманському напрямку супротивник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються наступати на Донбасі й зазнають величезних втрати. За даними Генштабу, опублікованими вранці 1 травні, ворог упродовж минулої доби понад 30 разів невдало атакував наших воїнів на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Станом на 1 травня загальні втрати росіян в Україні перевищують 190 тисяч загарбників. Крім того, супротивник втратив багато техніки, зокрема, 3 тис. 700 танків.

Вас також можуть зацікавити новини: