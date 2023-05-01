Сили оборони України, зокрема, поцілили у ворожий склад пально-мастильних матеріалів, зазначили у Генштабі.

Українська авіація за добу завдала низку ударів по районах зосередження російських загарбників.

Артилеристи та підрозділи ракетних військ, зокрема, уразили один ворожий склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів, про це повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні у понеділок, 1 травня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки...", - зазначили у Генштабі.

Відео дня

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 1 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни відбили понад 30 атак росіян на Авдіївському, Бахмутському й Мар'їнському напрямках. За його даними, саме на цих напрямках супротивники зосередили свої основні зусилля на тому, щоб вести наступ.