Росіяни не вміють чесно вести війну чи дотримуватися якихось правил участі у бойових діях, акцентував представник розвідки.

Збройні сили Російської Федерації застосували проти України вже все, що в них є. Але від російського диктатора Володимира Путіна можна очікувати чого завгодно, тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

"Росіяни не вміють чесно вести війну, росіяни не вміють дотримуватися якихось правил участі у бойових діях, росіяни не вміють дотримуватись міжнародного законодавства. Тому, звичайно, що тривог не ігноруємо, бережемо себе", – сказав він в етері телемарафону.

Водночас відповідаючи на запитання про те, чи чекати від окупантів ударів по Україні на зимові свята та до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, представник української розвідки наголосив, що удари триватимуть. Ворог продовжить застосовувати і безпілотники, і крилаті ракети, і балістичні ракети.

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"Росія зараз намагається довести і показати, що вона сильна, що вона – світовий гравець. Хоча вона виснажується, в неї вже немає сил, але вони намагаються з останніх сил будувати і тримати якось в руках свій військово-промисловий комплекс. Вони намагаються створювати зброю якусь новітню, хоч одну-дві одиниці задля того, щоб показати світу, що вони – наддержава. Але усі зрештою починають вже трішки в цьому розбиратися. Тож, думаю, повертаючись, все таки не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, треба берегти себе. Ну, і, власне кажучи, ми побачимо з вами, сподіваюся, кінець Путіна і кінець путінської влади", – підсумував Андрій Черняк.

Війна в Україні: важливі новини

Сили оборони відкинули ворога біля Піщаного на Донеччині. Там відбувся зустрічний бій між українськими захисниками та ворожими силами. Зазначається, що Сили оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка.

Тим часом росіяни просунулися в районі Дворічної та Лозової на Харківщині. За даними проєкту DeepState, плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Масютівки "поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній". Після зачистки Новомлинська залишився ще один плацдарм південніше, на який росіяни заходять через Масютівку.

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