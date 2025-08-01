За його даними, протягом трьох років у Харкові зруйновано чи пошкоджено понад 12 тисяч цивільних об'єктів.

Збитки, завдані Харкову внаслідок російських атак за час повномасштабного вторгнення, можуть становити приблизно 10 млрд євро. Про це східноєвропейському бюро Report заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"У нашому місті щодня відбуваються вибухи, щодня трапляються руйнування. На жаль, є загиблі, поранені. Ми зіткнулися з величезними руйнуваннями. Для відновлення міста потрібно ще більше коштів. Але ніхто не зможе повернути людські життя, здоров'я людей, які потрапили під обстріли", - сказав очільник міста.

За його словами, збитки від цих руйнувань оцінюються приблизно в 10 млрд євро.

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Терехов зазначив, що обстрілів зазнають в основному цивільні об'єктів. Посилаючись на статистику, він повідомив, що за три роки у Харкові зруйновано чи пошкоджено понад 12 тисяч цивільних об'єктів.

"З них 9,5 тисяч – це лише житлові будинки, 160 тисяч жителів Харкова втратили свої домівки", - додав міський голова.

Атаки на Харків

Харків постійно потерпає від ворожих атак. Росіяни завдають ударів по місту керованими авіабомбами, безпілотниками, ракетами.

Зокрема, останнім часом ворог почав застосовувати модифіковані авіабомби УМПБ-5 з бойовою частиною вагою 250 кг. За даними правоохоронців, ці боєприпаси отримали поліпшені модулі планування і корекції, що дало змогу росіянам атакувати місто з відстані понад 100 км.

Так, 24 липня, вони вдарили двома авіабомбами по густозаселеному району Харкова. Постраждали понад 40 людей.

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