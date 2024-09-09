За добу ворог втратив 79 осіб — вбитими, пораненими та двома полоненими.

На лівобережжі Дніпра спостерігається різке підвищення активності росіян – можливо окупанти побоюються висадки українського десанту. Про це речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в етері "Еспресо".

"За попередні три дні – п’ятницю-неділю - на Придніпровському напрямку припали 30 штурмових дій противника по позиціях ЗСУ. За останніми мірками, можна сказати, що це різке підвищення активності росіян. При цьому підвищення активності припадає не тільки на один із плацдармів, північніше від Кринок, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де є наші військові. Там тривають бойові зіткнення", - сказав він.

Речник нагадав, що в середині липня підрозділи ЗСУ вийшли із села Кринки, де був найбільший плацдарм Сил оборони на лівому березі Дніпра, і перемістилися на інші визначені позиції, трохи північніше, "трохи західніше" Кринок.

Відео дня

"Але це також Лівобережжя Дніпра. Зараз інтенсивність штурмових дій з боку ворога в операційній зоні ОУВ "Таврія" зростає саме завдяки "підвищенню" російської активності на лівобережжі Дніпра, саме на Придніпровському напрямку. Там російські війська найбільше тиснуть на наші позиції та влаштовують найбільше штурмів", - додав Лиховій.

За його словами, при цьому ворог успіху не має. Продовжується оборонна операція й там утримуються позиції Сил оборони. Речник звернув увагу на те, що день у день противник втрачає чимало озброєння та військової техніки.

"За вчора в усій нашій операційній зоні ворог втратив 79 осіб — вбитими, пораненими та двома полоненими, 22 одиниці озброєння і військової техніки. Серед них, якщо говорити про специфіку місцевості на Херсонщині, на лівобережжі Дніпра, противник втратив п’ять човнів. Що цікаво, одне з уражень, які завдають наші артилеристи, наші ударні безпілотники, припало на склад зберігання плавзасобів. Тобто окупанти втрачають човни вже не поодинці, а цілими складами", - зазначив Лиховій.

За його словами, наразі не спостерігається спроб ворога форсувати Дніпро, хоча наміри такі можуть бути, тому що від росіян можна чекати всього. Військовий розповів, що Курська операція трохи прорідила чисельність російських військ на Запорізькому напрямку, тоді як на Херсонщині загарбники залишили приблизно те саме угруповання, що й було.

"Вочевидь вони вважають цей напрямок важливим для себе. Але я б не пов’язував це з загрозою російського наступу та форсування Дніпра, з переходом через річку", - наголосив речник.

На його думку, навпаки, це окупанти побоюються українського наступу на цій ділянці фронту, зокрема, висадки десанту, як це мало місце на Тендрівській косі та Кінбурнській косі. Можливо саме через це, як припускає Лиховій, й пов’язана підвищена активність противника на лівобережжі.

Ситуація на фронті

Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що підрозділи ЗСУ на Придніпровському (Херсонщина) завдають ворогу вогневого ураження, вживають заходів до покращення тактичного положення та стійкості оборони. Біль того, вдається відновлювати деякі позиції.

Також ми розповідали, що росіяни захопили село Водяне біля Вугледара. Це означає, що ворог намагається обійти місто з флангів, оскільки лобові атаки за два роки не принесли жодних результатів, крім величезних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: