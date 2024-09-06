Протягом доби російські окупанти втратили понад півсотні солдатів вбитими та пораненими, поділилися в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія".

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що підрозділи ЗСУ на Придніпровському (Херсонщина) та Оріхівському (Запоріжжя) напрямках продовжують ведення оборонної операції. При цьому є певні успіхи.

"Сили оборони завдають ворогу вогневого ураження, вживають заходів до покращення тактичного положення та стійкості оборони. І це - не просто слова - вдається відновлювати деякі позиції. Тобто оборону цю можна назвати активною. Є певні успіхи, але про них детально говорити я не буду, щоб це не стало поживою для ворога", - наголосив Лиховій в етері телемарафону.

Він додав, що після деякої відносної паузи інтенсивність штурмових дій і кількість обстрілів на Оріхівському та Придніпровському напрямках з боку ворога відновилася до попередніх показників. При цьому, вони менш інтенсивні, ніж на сусідніх ділянках фронту та це, як вважає речник, це теж позитивна новина, яка свідчить про те, що ворог не має достатньо ресурсу, щоб здійснювати однаково інтенсивні дії на всіх напрямках.

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"На "Таврії" йому точно це не вдається", - підкреслив Лиховій. За його даними, спочатку поточної доби, станом на 7 годину ранку 6 вересня, росіяни не проводили штурмових дій у зоні відповідальності "Таврії", але вже встигли завдати чотирьох авіаударів із використанням дев'яти КАБів по Херсонщині.

"Якщо говорити про минулу добу, то вчора було відбито всі чотири штурмові дії росіян. Одна із них була на Оріхівському напрямку з напрямку Копанів на район Роботиного. Там вже традиційно росіяни проводять одну-дві атаки щодня, та вони проходять за однаковим сценарієм. Це малі піхотні групи й знищуються по дві-три особи. Вчора було два "трьохсотих". Ворог відступив, втрат позицій не допущено", - розповів військовий.

На Придніпровському напрямку, за його словами, вчора так само відбито три російські атаки, противник успіхів не мав. Загалом, протягом доби, на півдні отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 52 особи.

Також ворог втратив 25 одиниць озброєння та військової техніки, з них: портативна станція радіоелектронної боротьби, 5 артилерійських систем, 16 одиниць автобронетехніки, 2 розвідувальних БПЛА, мотоцикл. Також уражено польовий пункт боєпостачання, 6 бліндажів та місце запуску БПЛА.

Продовжується війна - важливі новини, які вже публікували

Як повідомляв УНІАН, на півдні України - на Оріхівському (Запоріжжя) та Придніпровському (Херсонщина) напрямках російські окупанти помітно збільшили кількість обстрілів та атак суходолом. Як проінформував речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, минулими тижнями піхотних атак було значно менше, або деякими днями не відбувалося взагалі.

При цьому, наприклад, за 3 вересня Сили оборони відбили 11 штурмів, 4 вересня - 7. Зокрема, 4 вересня дві атаки противника відбито на Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Роботине, яке вже зруйноване окупантами вщент.

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