Українські військові посилено готуються відбивати атаки російських окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України показав яскраві кадри навчань воїнів-десантників.
"Вдень і вночі. Як проходять заходи підготовки підрозділів ДШВ. Воїни-десантники підвищують практичні навички при виконанні складних навчально-бойових завдань вдень і вночі", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що десантники вражають своєю підготовкою та злагодженістю дій.
"Вони сміливі, рішучі і мотивовані, мають чималий бойовий досвід. А девіз десантно-штурмових військ "Завжди перші!" - повністю відповідає нашому призначенню", - вказав Генштаб.
На кадрах відображена бойова підготовка 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України
"Саме під час інтенсивних заходів бойової підготовки, наші воїни набувають певних практичних навичок, від яких надалі залежатиме успішність виконання завдань за призначенням", – наголосив командир підрозділу.
Український десант на війні - останні новини
3 липня 2023 року десант ЗСУ ліквідував партію російських боєприпасів в районі Бахмута. Їх окупанти нещодавно підвезли на фронт. Точними ударами відзначилася аеромобільна 77 бригада ДШВ ЗС України.