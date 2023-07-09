Захисники України постійно інтенсивно тренуються, щоб дати відсіч російським окупантам.

Українські військові посилено готуються відбивати атаки російських окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України показав яскраві кадри навчань воїнів-десантників.

"Вдень і вночі. Як проходять заходи підготовки підрозділів ДШВ. Воїни-десантники підвищують практичні навички при виконанні складних навчально-бойових завдань вдень і вночі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що десантники вражають своєю підготовкою та злагодженістю дій.

"Вони сміливі, рішучі і мотивовані, мають чималий бойовий досвід. А девіз десантно-штурмових військ "Завжди перші!" - повністю відповідає нашому призначенню", - вказав Генштаб.

На кадрах відображена бойова підготовка 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України

"Саме під час інтенсивних заходів бойової підготовки, наші воїни набувають певних практичних навичок, від яких надалі залежатиме успішність виконання завдань за призначенням", – наголосив командир підрозділу.

Український десант на війні - останні новини

3 липня 2023 року десант ЗСУ ліквідував партію російських боєприпасів в районі Бахмута. Їх окупанти нещодавно підвезли на фронт. Точними ударами відзначилася аеромобільна 77 бригада ДШВ ЗС України.

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