Десант ЗСУ ліквідував "свіжу" партію російських боєприпасів в районі Бахмута, які окупанти щойно підвезли на фронт.
Фаєршоу по складу БК ворога влаштувала аеромобільна 77 бригада ДШВ ЗС України. Епічні кадри палаючої техніки РФ захисники опублікували у Facebook.
"У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів", - зазначається в повідомленні.
Просування ЗСУ в районі Бахмута - заява Череватого
Нагадаємо, що ввечері 2 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що ЗСУ мають успіхи на південних і північних флангах біля Бахмута - там наші захисники створюють ворогу найбільші проблеми.
Також він вказав, що за підсумком активних боїв за місто-фортецю, стан справ на Бахмутському напрямку змінився - тепер ініціативу утримують ЗСУ.