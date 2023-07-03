Українські десантники в день зенітно-ракетних військ "привітали" своїх колег потужною детонацією ворожих боєприпасів.

Десант ЗСУ ліквідував "свіжу" партію російських боєприпасів в районі Бахмута, які окупанти щойно підвезли на фронт.

Фаєршоу по складу БК ворога влаштувала аеромобільна 77 бригада ДШВ ЗС України. Епічні кадри палаючої техніки РФ захисники опублікували у Facebook.

"У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів", - зазначається в повідомленні.

Просування ЗСУ в районі Бахмута - заява Череватого

Нагадаємо, що ввечері 2 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що ЗСУ мають успіхи на південних і північних флангах біля Бахмута - там наші захисники створюють ворогу найбільші проблеми.

Також він вказав, що за підсумком активних боїв за місто-фортецю, стан справ на Бахмутському напрямку змінився - тепер ініціативу утримують ЗСУ.

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