Ганна Маляр зазначила, що за тиждень росіяни використали понад 277 тисяч боєприпасів.

Російські окупанти після провальної спроби захопити Київ постійно ставили нові цілі. Загарбники тільки не відмовилися від виходу на рубежі Донецької та Луганської областей.

"На Донбасі росіяни не залишають свою основну мету – вийти на адміністративні рубежі Донецької та Луганської областей. Вони не змогли бліцкригом захопити Київ, то вони почали поступово виставляти цілі. Попри те, що зараз на кількох напрямках на півдні триває наступ наших Збройних силу, у росіян є свої напрямки наступу", - зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

При цьому вона вказала, що з лютого 2023 року росіяни наступали на Мар'їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках і ще додався Куп'янський.

"Сюди вони стягують резерви і збільшують кількість обстрілів. Минулого тижня на сході по лінії фронту було близько 6 тисяч ворожих обстрілів, і вони використав понад 277 тисяч боєприпасів", - підсумувала Маляр.

Ситуація на Донбасі - останні новини

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Донецькій і Луганській областях найважча ситуація, там ворог намагається перехопити ініціативу.

При цьому у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Східному фронті за сьогодні сталося близько 40 бойових зіткнень, ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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