Ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На східному фронті за сьогодні відбулось близько 40 бойових зіткнень, ворога наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію з російськи вторгненням.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди", - зазначає Генштаб.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки.

Як повідомляється, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

"На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України", - додає Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Бої на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, удень заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи ситуацію, зазначила, що ворог сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

Вона інформувала, що ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу, фіксується висока активність ворожих обстрілів.

За словами Маляр, українські війська не дають ворогу просуватись.

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