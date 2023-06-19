Ворог намагається перехопити ініціативу.

Російські окупанти не відкидають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зараз на сході "складна ситуація", констатувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ворог сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", – повідомила вона.

Заступниця міністра додала, що українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.

Ситуація на сході - що треба знати

Як повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Цієї доби там відбулося 24 бойових зіткнення.

Ввечері неділі, 18 червня, Генштаб інформував, що на цих ділянках фронту за добу відбулось 17 бойових зіткнень з ворогом.

Водночас за підсумком бойових дій минулого тижня українські сили змогли деокупувати 8 населених пунктів, частина з них – на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей.

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