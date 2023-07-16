Юрій Ігнат зазначив, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони.

Система протиповітряної оборони України організована так, щоб захищати населені пункти. Якщо засоби ППО перебазувати далі від міст, то росіянам буде простіше знаходити прогалини в обороні.

"Засоби ППО різні - середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери, його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо. У нас величезна лінія фронту – майже 2,5 тисячі кілометрів", - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що українська система ППО побудована так, щоб захистити місто.

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"На околицях розміщені різні системи ППО, а далі розміщені мобільні вогневі групи, авіація працює в тих місцях, де менше систем ППО. Міста захищені таким чином, щоб населений пункт взяти в кільце і по можливості засоби ППО розміщені якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі. Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, як розміщувати засоби ППО ближче до населених пунктів", - підсумував Ігнат.

Робота системи ППО України - головні новини

Сили протиповітряної оборони України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії працюють на межі своїх можливостей. За більш ніж 500 днів війни українська система ППО збила сотні дронів-камікадзе і ракет, які росіяни запускали по укранських містах.

Західні партнери Києва надали новітні системи ППО, в тому числі і Patriot, щоб зміцнити оборону. 6 травня командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук заявив, що під час атаки 4 травня сили ППО за допомогою Patriot вперше збили російську ракету "Кинджал", що раніше вважалося неможливим.

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