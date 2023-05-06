Українським військовим вперше вдалося збити ракету такого типу.

Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук підвердив, що під час нічної атаки 4 квітня українським військовим вперше вдалося збити ворожу ракету типу "Кинджал".

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал", - зазначив він.

За словами Олещук, "Кинджал" збили за допомогою комплексу Patriot.

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"Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - додав командувач.

Він також закликав українців, "не бігти завчасно поперед батька в пекло" та оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог.

"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - додав Олещук.

В Україні збили ракету "Кинджал" - що повідомлялося

Після завершення повітряної тривоги вночі 4 травня у Київська міській військовій адміністрації заявили, що тієї ночі Росія здійснювала атаку на Київ дронами-камікадзе Shahed, а також застосовувала ракету, ймовірно балістичного типу. Тоді у КМВА додали, що з’ясують, що це була за ракета, вже після експертизи її уламків.

Водночас, у Повітряних силах повідомили, що тієї ночі росіяни запустили по України загалом 24 безпілотника Shahed. Однак, про запуск ракет у повідомленні не йшлося.

5 травня видання Defense Express заявило, що вночі 4 травня українські військові збили над Києвом "Кинджал". Згодом цю інформацію у Повітряних силах спростували.