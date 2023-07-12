Єрмак закликав українців не ігнорувати її.

У ніч на середу, 12 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Згідною з мапою тривог, зараз вона лунає у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Також сигнал про небезпеку увімкнули у столиці. Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців уважно поставитися до тривоги та не знімати роботу протиповітряної оборони.

У Повітряних Силах Збройних Сил України раніше попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Shahed" у цих областях та за вектором переміщення ударних БПЛА.

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Згодом вони написали: "Київ - ударні БпЛА "Shahed". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!". У Київській міській військовій адміністрації закликали киян пройти до укриттів.

Оновлено о 01:55: На Київщині зафіксовано рух російських дронів, у регіоні працює протиповітряна оборона, повідомили у КОВА. У міській військовій адміністрації зазначили, що ППО працює на підступах до Києва.

Оновлено о 02:10: Тривогу оголосили у Вінницькій області.

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