Україні постійно необхідно поповнювати запаси ракет, каже Ігнат.

Дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони в Україні завжди був присутнім. І запаси ракет для протидії російським атакам постійно потрібно поповнювати.

Таку заяву зробив в етері телеканалу "Ми – Україна" начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи матеріали західних медіа про те, що в України закінчилися ракети до систем SAMP/T. Він зауважив, що радянські запаси озброєнь виснажуються. Зокрема, дещо виходить з ладу, дещо – знищується.

"Запас радянських ракет був не безкінечним. І навіть ті, що ми отримали у наших партнерів, які мали на озброєнні радянські системи, теж мають властивості закінчуватись з веденням таких бойових дій, як ми ведемо з Росією. Тому зараз основа в нас – західні системи. Безумовно, коли противник нарощує засоби повітряного нападу, ракети ті теж витрачаються", – пояснив Ігнат.

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Представник Повітряних сил акцентував, що саме з цієї причини Україні потрібно постійно поповнювати ці запаси.

"Дуже добре, що західна преса в унісон почала наголошувати на тому, мабуть, більше спрямовуючи свої матеріали на інформаційне поле саме своїх країн. Там воно пройшло більш-менш тихо, а в Україні чомусь піднялося дуже серйозно. Я не буду вам говорити, що в нас є, чого немає, бо цього не потрібно говорити на загал. Але ракети дійсно завжди були для нас у дефіциті. Надходять по тих потребах, ми витрачаємо, і наші партнери в рамках допомоги надають нам ті чи інші ракети до цих систем. Але дефіцит ракет завжди є і був", – резюмував Юрій Ігнат.

Ситуація зі зброєю в Україні

Днями видання Le Monde випустило матеріал, в якому писало, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для систем ППО. Зазначалося, що росіяни намагаються виснажувати українську протиповітряну оборону за допомогою великої кількості фізичних та електронних приманок.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має збільшувати виробництво власної зброї. Він додав, що готуються нові домовленості з партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. За його словами, ключовими елементами є ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика, і все це має виробляти безпосередньо Україна.

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