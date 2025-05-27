Ключові елементи - ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети та українська балістика.

Україна має збільшувати власне виробництво зброї, готуються нові домовленості з партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що провів тривалу нараду з військовими.

"Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони, також був Умєров. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає збільшувати наше виробництво - наших дронів, наших ракет", - наголосив глава держави.

За його словами, вже сотні українських компаній "дають результати для Сил оборони України, буде більше - я впевнений у цьому".

Відео дня

"Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу - всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти - діяти на значну відстань", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що публічно не можна говорити про наявні плани та про наші можливості.

"Але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика - це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", - сказав він.

Виробництво української зброї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки зауважив, що Україна довгий час тримала ініціативу у кількості дронів на фронті та поза ним, але виникли питання з масштабуванням процесів. За його словами, для масштабування рішень найкращим варіантом буде залучення бізнесу. Зокрема, це стосується питання захисту інфраструктури України.

Водночас Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо української балістичної ракети. Зокрема він доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет.

Наразі детальні характеристики української балістичної ракети залишаються невідомими, однак експерти припускають, що її максимальна дальність досягає 500 км.

Вас також можуть зацікавити новини: