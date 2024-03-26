Окупанти сьогодні свої "Шахеди" націлювали в тому числі на мости.

Сили оборони показують всьому світу як можна знищувати російську авіацію, тому й надалі застосовуватимуться такі хитрощі, які завдадуть болючого удару ворогу в найнеочікуваніший момент. Про це сказав речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що російські окупанти продовжують використовувати цинічну тактику, атакуючи об’єкти стратегічної та цивільної інфраструктири.

"Цієї ночі ті 12 "Шахедів", які летіли з Курської області та Криму, мали вдарити по мостах та інших об’єктах інфраструктури, проте мобільні групи та ППО показали свою ефективність", - наголосив Євлаш. За його словами, ворогу навіть не допомагає перефарбування "Шахедів" в чорний колір, бо наші захисники їх все одно вираховують і ефективно працюють - і при поганій погоді, і вночі.

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Євлаш зазначив, що станнім часом ворог досить потужно атакує інфраструктурні об’єкти. "Звичайно, це пов’язано з різними факторами, в тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО, і ми маємо проявляти кмітливість, маневренність та нестандартний підхід, щоб виявляти ці загрози та застосовувати наше озброєння", - додав він.

За його словами, ворог атакуватиме і далі, бо основна його мета - це дестабілізація обстановки всередині країни, щоб змусити Україну до "нестандартних дій".

Євлаш також зазначив, що ворог продовжує застосовувати свої літаки, різного типу штурмовики для скиду керованих авіабомб (КАБів).

"У противника залишилося ще багато таких радянських бомб, які вони модернізують для того, щоб наносити удари", - сказав він. При цьому додав, що противник боїться останнім часом залітати в зону ураження наших систем ППО після нещодавнього "сушкопаду", коли було збито понад 10 літаків, але все ж терор продовжується. За його словами, російські окупанти використовують керовані авіабомби, аби наносити максимальні ураження, в тому числі і по цивільній інфраструктурі.

Нічна атака РФ на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі 26 березня російські окупанти атакували територію України 12 ударними БпЛА типу "Shahed". Повітряні сили ЗСУ зазначили, що дрони були запущені з мису Чауда в окупованому Криму та російської Курської області. Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "шахедів".

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