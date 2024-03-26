Дрони були збиті в межах двох областей.

Уночі 26 березня російські окупанти атакували територію України 12 ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Там зазначили, що дрони були запущені з мису Чауда в окупованому Криму та російської Курської області.

Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

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"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "шахедів"", - уточнюється у повідомленні.

Війна в Україні: новини

Вчора вранці у Києві пролунала серія вибухів. Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.

За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. Жертв також немає. Відомо про 10 постраждалих, двоє з яких - в лікарні. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю, рятувальники розбирали завали.

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