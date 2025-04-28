Він зауважив, що дії Росії – це гра.

Триденне "перемирʼя" на 9 травня, про яке оголосив російський правитель Володимир Путін є спробою диктатора показати президенту США Дональду Трампу, що з РФ можна домовлятися. Таку думку висловив заступник голови комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

"Це робиться виключно для того, аби зробити 9 травня більш-менш "тихим", а також, щоб показати Трампу свою договороспроможність, і він (Путін – ред.) йде на якість поступки щодо припинення вогню, і так далі...", – пояснив він у коментарі для "Суспільного".

За словами Чернєва, так Путін намагається не дати США відновити постачання військової допомоги Україні, запроваджувати санкції чи вийти з переговорів щодо миру.

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При цьому він зауважив, що дії Росії – це гра:

"Це така постійна гра, що нібито ми і готові до миру, а з іншого боку це затягування часу".

"Перемирʼя" на 9 травня

28 квітня 2025 росЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що Путін оголошує триденне "перемирʼя" на 9 травня. Воно буде діяти з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков каже, що оголошене Путіним "перемирʼя" є "проявом доброї волі глави російської держави".

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Москва має погодитися на перемирʼя терміном на щонайменше 30 діб, а не обмежуватися коротким триденним припиненням вогню. За його словами, Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню.

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