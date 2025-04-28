Глава МЗС України закликав РФ негайно погодитись на перемир'я, якщо в Росії дійсно хочуть миру.

Росія має погодитись на реальне перемир'я терміном щонайменше 30 діб, а не обмежуватися коротким триденним на 8-11 травня. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Telegram.

"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду", - наголосив Сибіга.

Як підкресли глава МЗС, Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню.

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"І ми постійно пропонуємо це - щонайменше на 30 діб", - повідомив Сибіга.

Припинення вогню: що пропонують Україна і РФ

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у місті Джидда (Саудівська Аравія) Україна висловила готовність прийняти пропозицію США та негайно запровадити 30-денний режим припинення вогню з можливістю продовження. Головною умовою було прийняття та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією. Водночас Росія цього не зробила.

У понеділок, 28 квітня, ініціатор війни проти України і російський диктатор Володимир Путін оголосив триденне перемир’я - з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. Зокрема, російська сторона заявила, що припинить бойові дії з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні.

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