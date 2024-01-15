Окупанти зараз не наносять удари по енергетичних об'єктах, але це не означає, що РФ не слідкує за станом нашої енергетики та не скористається можливістю для атаки.

Росія наразі зосереджує свої ракетні удари на знищенні інфраструктурних об'єктів України. Про це в інтерв’ю РБК розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"На сьогоднішній день основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту".

Водночас він зазначив, що зброя, яку використовує Росія, зокрема "Кинжали", є дуже неточними і своїх цілей окупанти не досягають. І, на жаль, від російських ракет страждає здебільшого саме цивільне населення.

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Скібіцький зауважив: те, що окупанти не наносять удари по енергетичних об'єктах, не означає, що РФ не слідкує за станом нашої енергетики.

"Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для нанесення ударів по нашим енергетичним об'єктам в 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами. Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, наносити такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається", - наголосив представник ГУР.

Російські удари по Україні

Армія РФ розпочала нову серію масованих ударів по Україні. З 29 грудня 2023 року кожні кілька днів армія РФ завдає по Україні масовані атаки з повітря дронами та десятками ракет, завдаючи руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Авіаційний експерт Валерій Романенко звернув увагу на те, куди намагалися влучити російські загарбники під час останніх масованих атак по Україні. За його словами, ціллю ворога тепер є не енергетика, а об'єкти ВПК.

Президент Володимир Зеленський 14 січня анонсував, що дронів, ракет і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) в України буде більше.

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