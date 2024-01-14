Дронів та засобів РЕБ буде більше, заявив президент

Дронів, ракет та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) в України буде більше, анонсував у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Перші два тижні цього року вже додали Україні сили і можливості. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї і снарядів, особливо чутливе питання - дрони. Дронів буде більше. Готуємо чергові Хороші новини по ППО. Пам'ятаємо про ракети, про РЕБ - буде більше", - зазначив глава держави.

Також Зеленський додав про те, що Україна активно нарощує власне виробництво артилерії.

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"Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. У нас є потенціал, щоб об'єднувати світ. Є потенціал перемогти. Головне-вірити в свої сили. І вірити в Україну", - сказав президент.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що місцеві громади можуть самі закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для протидії російським БПЛА і ракетам.

"Це стандартна практика. У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - заявили у ЗС ЗСУ.

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