У Міноборони РФ традиційно відзвітували про перехоплення всіх БПЛА.

У Росії знову поскаржилися на атаку дронів у ніч на 18 жовтня. У Міноборони РФ нарахували 28 безпілотників, які нібито збила російська система ППО.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 українських безпілотних літальних апаратів.У Білгородській області Росії чути звуки вибухів сьогодні вночі, 18 жовтня. Влада регіону заявляє про атаку дронів", - йдетьсяу повідомленні.

У свою чергу губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков відзвітував про знищення шести БПЛА.

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"У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", - вказано у повідомленні.

Крім того, вибухи чули й в тимчасово окупованому Криму.

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", сильний вибух, який розбудив місцевих жителів, прогримів в Євпаторії. Також повідомляється про вибух в Сакському районі, ймовірно, поблизу Заозерного та в районі села Ромашкіно.

Атаки дронів на Росію - останні новини

У Росії все частіше почали скаржитися на атаки безпілотників У Міністерстві оборони РФ заявило про масований удар дронів в ніч на 15 жовтня. Звичайно, нібито "черговими засобами ППО перехоплено 27 українських безпілотних літальних апаратів".

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