Окупанти стверджують, що всі цілі збито, але так вони кажуть завжди, незалежно від реального стану справ.

Міністерство оборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників по російській території в ніч проти 15 жовтня. Нібито всі дрони було перехоплено системами ППО.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО перехоплено двадцять сім українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Військове відомство країни-окупанта стверджує, що тільки над Курською областю було збито 18 БПЛА, ще два – над Білгородською. Куди поділися інші безпілотники, не уточнюється.

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Як писав УНІАН, на Куп'янському напрямку прикордонники виявили та знищили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм, розробленою ще в середині 1940-х років. Востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни.

Також ми розповідали. що українська авіація за 14 жовтня завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два - по зенітно-ракетних комплексах російських військ. Також, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ вразили пункт управління та два артилерійські засоби росіян.

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