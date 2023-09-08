Через те, що сталася вже не одна атака дронів на Москву, змінюються маршрути літаків, що призводить до додаткових витрат перевізників.
Як повідомляє "Медуза", година польоту середньомагістрального Boeing 737-800 коштує приблизно 750-800 тисяч рублів. "Якщо борт йшов у Внуково, а сів у Шереметьєво - це приблизно година польоту додаткового часу і відповідні витрати в собівартості авіакомпанії", - повідомив генеральний директор лоукостера "Победа" Дмитро Тищук.
За його словами, вимушена зміна маршруту через безпілотники створює незручності, в тому числі і для пасажирів, але авіаперевізники поки не планують звертатися до держави за компенсацією додаткових витрат.
Він також додав, що, якщо тимчасове закриття московських аеропортів через дрони "перетвориться на довгострокову ситуацію - будемо думати".
Проблеми російської авіації
29 серпня стало відомо, що російські пілоти малої авіації скаржаться на проблеми з польотами навколо Москви через глушіння GPS. Тоді повідомлялося, що через почастішання атак українських дронів в Підмосков'ї почали глушити сигнал GPS, і тепер пілоти змушені шукати нові способи орієнтуватися під час польотів.
3 вересня у російській столиці масово скасували авіарейси. Також там проводилася евакуація Київського вокзалу в Москві. Тоді в ніч на 3 вересня близько 23 авіарейсів були скасовані і 19 затримані в Москві.