Додаткова година польоту вартує близько 800 тисяч рублів, з'ясували журналісти.

Через те, що сталася вже не одна атака дронів на Москву, змінюються маршрути літаків, що призводить до додаткових витрат перевізників.

Як повідомляє "Медуза", година польоту середньомагістрального Boeing 737-800 коштує приблизно 750-800 тисяч рублів. "Якщо борт йшов у Внуково, а сів у Шереметьєво - це приблизно година польоту додаткового часу і відповідні витрати в собівартості авіакомпанії", - повідомив генеральний директор лоукостера "Победа" Дмитро Тищук.

За його словами, вимушена зміна маршруту через безпілотники створює незручності, в тому числі і для пасажирів, але авіаперевізники поки не планують звертатися до держави за компенсацією додаткових витрат.

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Він також додав, що, якщо тимчасове закриття московських аеропортів через дрони "перетвориться на довгострокову ситуацію - будемо думати".

Проблеми російської авіації

29 серпня стало відомо, що російські пілоти малої авіації скаржаться на проблеми з польотами навколо Москви через глушіння GPS. Тоді повідомлялося, що через почастішання атак українських дронів в Підмосков'ї почали глушити сигнал GPS, і тепер пілоти змушені шукати нові способи орієнтуватися під час польотів.

3 вересня у російській столиці масово скасували авіарейси. Також там проводилася евакуація Київського вокзалу в Москві. Тоді в ніч на 3 вересня близько 23 авіарейсів були скасовані і 19 затримані в Москві.

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