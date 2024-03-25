У Сеймі країни впевнені, що армія діяла вірно, не збивши ракету.

Спікер Сейму Шимон Головня пояснив, чому їхні військові не збили російську ракету, яка залетіла на територію Польщі під час масованого обстрілу України.

Як повідомляє PolskieRadio, за словами Головні, будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди цивільному населенню. Як він зазначив, "збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом".

"Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", – стверджує спікер Сейму.

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У Варшаві не виключаються що подібні інциденти будуть повторюватись до кінця війни в Україні. Головня зазначив, що найважливішими завданнями для Польщі є безпека та робота систем, а також їх вдосконалення для запобігання загрозам. На це, наголосив він, не варто шкодувати "ані сил, ані грошей".

"Найголовніше – чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", –вважає спікер.

Російська ракета залетіла в Польщу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 березня під час масованого обстрілу України ракета РФ залетіла в Польщу. Вона потрапила до повітряного простору в районі села Осердув Люблінського воєводства на 39 секунд.

У Міноборони країни заявили, що про намір посилити присутність своїх військ на сході - зокрема, у прикордонних районах із Білоруссю, Росією, Литвою та Україною.

У Збройних силах Польщі заявили: польське командування знало, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінщину, повернеться в Україну.

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