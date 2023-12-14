Подія сталася минулої ночі, коли агресор атакував українське прикордоння.

Російський безпілотник впав на території Румунії під час російського нападу на українські цивільні порти Одещини цієї ночі. Про це повідомляє румунське Міністерство оборони.

Під час російської атаки на прикордонні райони України у сусідній Румунії довелося піднімати в повітря літаки F-16, їм на допомогу також прийшли Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини, які зараз допомагають захищати цей фланг НАТО.

Радари зафіксували, що принаймні один російський безпілотник проник в національний повітряний простір Румунії, пересуваючись на низькій висоті в повіті Тулча, що межує з українським Ізмаїлом.

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Вранці пошукові групи виявили в цій місцевості вирву глибиною 1,5 м, утворену "в результаті неконтрольованого падіння безпілотника". Дрон впав в безлюдній місцевості приблизно в 4 км вище за течією від міста Грінду, тобто неподалік від українського міста Рені.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – наголосили в румунському Міноборони.

Нічна атака безпілотників по Одещині

Як писав УНІАН, у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили кілька хвиль "Shahed-136/131" – більшість по Одеській області. Загалом було зафіксовано пуски 42 ударних БпЛА, з яких силам ППО вдалося перехопити 41.

Відомо, що ворог спрямував свої атаки як на саму Одесу, так і на південь регіону – Подунав’я. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових, горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених мирних жителів, серед яких 3 дитини.

В Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ.

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