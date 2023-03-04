Жителів міста попросили не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

Пізно ввечері в суботу, 4 березня, в Запоріжжі пролунав потужний вибух. По всій Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні видання "Суспільне".

На даний момент нічого не повідомляється про причини та наслідки вибуху.

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Водночас у прес-службі Запорізька ОВА у Telegram закликали мешканців та гостей міста перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги.

"Не поширюйте фото-і відео матеріали - не допомагайте ворогові коригувати вогонь", - підкреслили представники обласної військової адміністрації.

Удар росіян по Запоріжжю 2 березня - що відомо

У ніч на 2 березня армія Російської Федерації вдарила по сплячому Запоріжжю, попередньо, із зенітно ракетного комплексу С-300. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок у центрі міста. В результаті під завалами опинилися місцеві жителі. Окупанти знищили більше десяти квартир з другого по п'ятий поверхи.

Спочатку повідомлялося про сімох загиблих. До вечора суботи, 4 березня, стало відомо, що кількість жертв після російського ракетного удару по багатоповерхівці зросло до 11, серед загиблих маленька дитина.

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