Внаслідок російських ударів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України 4 ракетних, 10 авіаційних ударів і здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, росіяни завдали ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Внаслідок терористичних дій російських загарбників є загиблі та поранені серед мирного населення.

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Також у Генштабі зазначили, що загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські загарбники випустили понад 460 снарядів по мирних населених пунктах Херсонської області. Тільки Херсон росіяни обстріляли чотири рази, внаслідок чого були пошкоджені багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

Тим часом, сьогодні в Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про "приліт" у передмісті. Внаслідок російського удару були пошкоджені будинки.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські окупанти щодня завдають по території України по 30-40 авіаударів. Однак командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначає, що українська система протиповітряної оборони збиває в середньому 80% російських ракет, випущених по нашій країні.

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