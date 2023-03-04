Рятувальники витягнули з-під завалів тіла ще трьох загиблих.

У Запоріжжі до 10 осіб зросла кількість жертв російського ракетного удару по багатоповерхівці.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, рятувальники вже дві доби ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

"Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина", - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Ракетний удар по Запоріжжю 2 березня

Вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир.

Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи. Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

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