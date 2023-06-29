Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море.

Після дводобової паузи російські війська вивели у Чорне море ракетоносій. Як повідомляє оперативне командування "Південь", сьогодні окупанти збільшили корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях.

"Загальна кількість кораблів складає відповідно 10 та 2. В Чорне море на бойове чергування після дводобової паузи виведений надводний ракетоносій, спорядження якого до восьми "Калібрів", - заявили у командуванні.

Українські військові акцентують, що на тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку також спостерігається збільшення кількості безпілотних розвідників. Рівень ракетної небезпеки зараз оцінено як підвищений.

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Як уточнюють у командуванні ВМС ЗСУ, станом на 10:20 четверга, 29 червня, в Азовському морі - два ворожих кораблі без ракет на борту.

В Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до восьми кораблів окупантів, серед яких - носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Загроза ракетних ударів РФ з моря - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська армія постійно погрожує Україні з акваторії Чорного моря. За даними ВМС ЗСУ, загалом в акваторії Чорного моря росіяни мають три підводні човни-ракетоносії, на борту кожного - до чотирьох ракет. Один з цих човнів зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.

Наразі в акваторії Чорного моря загальний залп ворожих ракет може складати до 52 одиниць, якими оснащені два фрегати, три підводні човни та, за деякими даними, три катери.