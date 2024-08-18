На Донбасі у неділю ліквідовані десятки окупантів, поділився Генштаб ЗСУ.

Сьогодні, 18 серпня, зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька", - сказано в повідомленні.

Українські воїни відбили ворожу атаку. "Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно", - зазначають в Генштабі ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська продовжують наступати на Покровському й Торецькому напрямках. Військовий оглядач Денис Попович вчора, 17 серпня, зазначив, що у ворога є просування в бік Покровська, причому по різних напрямках - і по залізниці, де Новогродівка, починаються бої за Гродівку на цьому ж напрямку.

За його словами, є загрози і для міста Торецьк у Донецькій області. Він зазначав, що ворог вже фактично веде бої безпосередньо в самому місті. При цьому зазначив, що Силам оборони для прогресу на цих напрямках, необхідно позбавити росіян можливості практично безперешкодно використовувати перевагу у повітрі та скидати КАБи.

Попович додав, що ціллю окупантів залишається перерізання траси Покровськ-Костянтинівка, оскільки вона важлива для всієї донецької дуги. Він зазначив, що курська операція не відтягла сили ворога з гарячих напрямків фронту в Україні.

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