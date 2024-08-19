Там залишається "досить сильне" угруповання загарбницьких військ.

Ситуація довкола Часового Яру напружена, російські окупанти збільшили кількість штурмів до десяти на добу. Про це в ефірі телемарафону розповів прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, відповідаючи на запитання щодо ситуації на їхній ділянці фронту поблизу Часового Яру.

"(Ситуація - УНІАН) напружена. Незважаючи на інші ділянки фронту, у ворога є проблеми, він продовжує на нас тиснути. До того ж, кількість штурмів у них дещо так навіть збільшилася", - зауважив він.

Калашніков пояснив, що якщо раніше йшлося про п’ять штурмів за добу, то зараз це вже близько десяти за добу.

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"Він (ворог - УНІАН) дійсно намагається нас атакувати на різних напрямках. Можна сказати, майже по всьому відтинку, нашій ділянці фронту. Це північний, південний фланг… Постійно працює вогневе ураження з різних засобів: як артилерійських, так безпосередньо працює його (ворога - УНІАН) авіаційна складова та й безпосередньо FPV-дрони", - сказав прес-офіцер.

На уточнення щодо ситуації довкола Часового Яру в контексті того, чи проводили там росіяни якісь ротації, послабивши свої позиції, Калашніков зазначив, що загалом про ротації ворога не йдеться, але й "сказати, що у них тут все гаразд, звичайно, не можна".

"Але те, що угруповання вони залишають досить таки сильне, і у них вистачає людського ресурсу, щоб штурмувати, - так, це є на сьогодні так. І вони намагаються тримати на рівні також вогневе ураження по наших позиціях", - розповів він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 19 серпня, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що протягом минулої доби було зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

Водночас на Краматорському напрямку точилося 14 боїв в районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

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