В середньому постійно перебувають в бойовій готовності 10 носіїв крилатих ракет.

Попри знищення Силами оборони кораблів Чорноморського флоту РФ, його угрупування ще залишається досить великим і несе небезпеку. Про це сказав речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Середня кількість боєздатних кораблів була до 80 одиниць на початок повномасштабного вторгнення. Третину з них можна вважати вже знищеними, ще більше 10 одиниць перебуває в ремонті. Але тим не менше все одно потенціал зберігається", - зазначив він.

За його словами, угрупування ЧФ РФ залишається досить великим, але росіяни змушені здебільшого знаходитись у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази Новоросійськ. "В своїх діях він ( російський флот- УНІАН) обмежений, проте потенціал в нього зберігається ще досить серйозний. Здебільшого це носії крилатих ракет. Єдина проблема, з якою вони стикаються - це фактичне відрізання від військово-морської бази в Севастополі, яка є основною, де відбувається завантаження ракет. І відповідно це трохи обмежує їх дії, можливості застосування", - зазначив Плетенчук. При цьому додав, що не слід забувати, що до складу ЧФ РФ входить авіація, яка досі продовжує перебувати в повіряному просторі над Чорним морем.

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"В них постійно перебувають в бойовій готовності в середньому 10 носіїв крилатих ракет, які знаходяться переважно в східній частині і один з кораблів перебуває в Севастополі, але він використовується в якості корабля – прикриття від повітряних атак на Севастопольську бухту", - розказав речник ВМС ЗСУ. За його словами, решта ракетоносіїв, перебуваючи в Новоросійську, фактично відрізані від Севастополя – вони туди іноді заходять, але не затримуються.

Плетенчук зазначив, що не можна говорити, що небезпека минула. "Але останнім часом фактично ці ракети не застосувалися. Єдиний підтверджений на 100% факт застосування - це пуск 4 ракет з 8 можливих з борту "Адмірала Ессена" після того як було знищено великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це для них став такий виключний момент, а зараз їх намагаються берегти. Можна було б вважати, що це накопичення боєзапасу, але цей процес вже затягнувся на кілька місяців", – додав він.

Скільки ще кораблів РФ необхідно уразити - думка експерта

Як повідомляв УНІАН, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко зазначив, що якщо Україна пошкодить ще 20% російських кораблів, то в Чорному морі для РФ "ситуація може змінитися дуже драматично".

Він зазначив, що в жовтні 2022 року було вперше застосовані морські дрони Україною для знищення російських кораблів. Риженко зауважив, що Україна змогла досягнути значного результату після того, як почала операції бойових роїв. Було знищено чи пошкоджено майже три десятки ворожих кораблів

Капітан першого рангу запасу ВМС ЗСУ зазначив, що дещо складнішою є ситуація з російськими носіями "Калібрів". За цей час було знищено один корвет типу "Каракурт", який мав увійти до складу ЧФ РФ, а другий – це підводний човен "Ростов-на- Дону".

Він припускає, що російські носії "Калібрів" можуть стати наступною ціллю для українських морських дронів. За його словами, ці кораблі зараз перебувають в Новоросійську, але іноді вони виходять в море.

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