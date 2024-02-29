Він зауважує, що загалом у Чорному морі "тенденція для нас позитивна".

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про цікавий випадок у Чорному морі із "втечею" російських суден.

В ефірі телемарафону він розповів, що ситуація на морі стабільна, у своїх діях зараз російський флот "обмежений".

"Немає великої активності. Зараз лише одна одиниця в Чорному морі", - сказав речник.

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Говорячи про Чорне море, Плетенчук зазначив, що тенденція там вже тривалий час стала. Йдеться про "неможливість в принципі здійснювати свою діяльність в той спосіб, як вони звикли" та "відсутність присутності в центральній частині Чорного моря, південніше Криму, тому що так само ворог чудово розуміє небезпеку".

"Навіть нещодавно стався цікавий випадок, коли вони двома корабельними одиницями вирушили на супровід своїх суден з Босфору. Це буває нечасто, десь раз на місяць. Але в якийсь момент розвернулися і пішли назад", - сказав він.

Речник додав, що через що це сталося - поки що сказати важко. Можливо, вони отримали інформацію щодо небезпеки.

"І судна ці були вимушені рухатися вздовж територій Турецької Республіки, фактично ховаючись в територіальних водах Турецької Республіки. Тобто не найкоротшим шляхом, не тим, який вони зазвичай використовують, а вийшли в море і розбіглися по куточках", - зауважив Плетенчук.

Так, зазначив він, ситуація дозволяє говорити про те, що "тенденція для нас позитивна проглядається в Чорному морі".

Ситуація в Чорному морі - останні новини

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що днями російські окупанти намагалися застосовувати стратегічну авіацію з акваторії Чорного моря, але "щось пішло не так і відмінили цю атаку".

Крім того, Гуменюк зазначила, що судячи з кількості ворожих безпілотників, поки що у загарбників є певна пауза щодо того, аби перегнати в акваторію Чорного чи Азовського морів новий літак А-50.

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