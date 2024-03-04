Речник погодився, що укріплень багато не буває, і всі хочуть, щоб їх було більше.

Україна почала будувати укріплення на передовій ще кілька місяців тому. Хоча в умовах війни вони дуже важливі, це не може бути стіна з серіалу "Гра престолів".

Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зауважив, що інженерні війська працюють над зведенням фортифікацій цілодобово.

"Велика частина тих висновків негативних іміджевих, які робляться стосовно того, що нібито в нас укріплень немає, на жаль, працюють у руслі російської пропаганди і компрометують не тільки командування, а в першу чергу воїнів інженерних військ, які виконують просто титанічну роботу – вдень і вночі – зі зведення фортифікацій", — розповів речник.

При цьому Лиховій наголосив, що ця робота почалася не після виходу з Авдіївки, вона триває мінімум від грудня. Він додав, що особисто побував там, де будуються ці фортифікації.

"Якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, хай наступає там, де на другому рубеєі оборони нібито немає укріплень", – сказав він.

Речник погодився, що укріплень багато не буває, і всі хочуть, щоб їх було більше.

"Але потрібрно віддавати собі звіт, що це не може бути стіна, як у серіалі "Гра престолів". Те, що є насправді, що існує, що вже створено і посилюється, – це величезна мережа запасних позицій, це взводні опорні пункти, розгалужені зигзагоподіьні траншеї завдовжки сотні метрів із вогневими ячейками, щілинами перекриття. Подекуди з броньованими капсулами безпеки, подекуди є вогневі споруди, залізобетонні бункери. Є капоніри для танків, протитанкові рови, є також мінні загородження При цьому як неподалік від лінії зіткнення, так і на другій і третій лініях оборони", – пояснив він.

Ці споруди призначені для того, щоб зупинити противника в разі його подальшого наступу в Донецькій області, резюмував Лиховій.

Ситуація з укріпленнями на передовій

Українські військові спішно риють укріплення, аби не допустити просування окупантів на Донеччині. У матеріалі видання LeMonde зазначається, що усього за три кілометри за лінією українського фронту нещодавно зʼявилися рови довжиною в сотні метрів. Зведення укріплень суттєво ускладнює як активність ворожих дронів, так і відсутність призначеної для цього техніки.

Більшість бригад, які воюють на Донбасі, визнають, що у них взагалі немає спеціальних військових інженерних підрозділів, і ще менше землерийної техніки. Укріплення риють лопатами , або ж за допомогою сусідніх бригад чи невеликих будівельних компаній. Проте останні часто не бажають піддавати своїх працівників чи техніку ризикам, яке несе за собою робота на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: