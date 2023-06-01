ЗСУ намагається відповідати більш точними артилерійськими ударами по позиціях ворога.

На Сході ворог використовує близько 30 тисяч снарядів на добу. Бійці Збройних сил України намагаються втримувати паритет.

"В середньому в нашій операційній зоні окупанти використовують близко 30 тисяч снарядів на добу. Проте, ми відповідаємо їм тим, що за допомогою більш точної зброї намагаємося набагато точніше приміняти нашу артилерію і саме цим досягаємо паритету з ворогом", - розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Череватого, у ворога ще є достатньо артилерійських запасів. Проте, окупанти не можуть, як раніше, по всій лініі фронту, у постійному режимі, використовувати артилерію. Але на тих ділянках, де вони зосереджують усі свої зусилля, можуть досить потужно наносити удари.

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За даними Генералного штабу України, Сили оборони за минулу добу, 31 травня, знищили 460 російських загарбників та кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Таким чином, загальні втрати армії Російської Федерації з 24 лютого 2022 року по 01 червня 2023 року серед особового складу досягли 208 370 окупантів, серед яких як кадрові військові, так мобілізовані та найманці різноманітних ЧВК.

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