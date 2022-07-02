Унаслідок обстрілів одна жінка зазнала поранень.

На Сумщині поранено уламком російського снаряду жінку, яка працювала на городі, коли почався обстріл.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що протягом вчорашнього дня, починаючи з дев'ятої ранку, окупанти випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини. За його словами, під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

"У Шалигінській громаді постраждала 64 річна жінка: вона як раз працювала на городі, коли почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду", - повідомив Живицький.

За його словами, є також і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. При цьому додав, що точна кількість і характер руйнувань з'ясовується.

Живицький продемонстрував відео, де видно будинок цивільних мирних людей на Білопільщині, який розбили вороги.

Як повідомляв УНІАН, українців закликали утриматися від поїздок прикордонною зоною на Сумщині.

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