Сили оборони “запакетували” ще півтисячі російських окупантів / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони України за минулу добу знищили 460 російських загарбників та кілька десятків одиниць ворожої технікийдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Відтак з 24 лютого 2022 року по 01 червня 2023 року загальні втрати ворога серед особового складу досягли  208 370.

Крім цього, було ліквідовано: 

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  • танків ‒ 3804 (+2); 
  • бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6);
  • артилерійських систем – 3474 (+14);
  • РСЗВ – 575;
  • засобів ППО ‒ 333;
  • літаків – 313;
  • гелікоптерів – 298;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7); 
  • крилатих ракет ‒ 1107;
  • кораблів / катерів ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9);
  • спеціальної техніки ‒ 458 (+4). 
Сили оборони “запакетували” ще майже півтисячі російських окупантів / інфографіка УНІАН

Втрати РФ в Україні - що треба знати

Генштаб в ранковому зведенні повідомив, що авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника за минулого добу. З них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби. 

Крім цього,  в Миколаївській області українські військові збили пʼять російських безпілотників. 

Також напередодні Сили оборони України знищили майже 2 роти і 2 склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

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