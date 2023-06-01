Усього знищено понад 208 тисяч російських окупантів.

Сили оборони України за минулу добу знищили 460 російських загарбників та кілька десятків одиниць ворожої техніки, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Відтак з 24 лютого 2022 року по 01 червня 2023 року загальні втрати ворога серед особового складу досягли 208 370.

Крім цього, було ліквідовано:

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танків ‒ 3804 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6);

артилерійських систем – 3474 (+14);

РСЗВ – 575;

засобів ППО ‒ 333;

літаків – 313;

гелікоптерів – 298;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7);

крилатих ракет ‒ 1107;

кораблів / катерів ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9);

спеціальної техніки ‒ 458 (+4).

Втрати РФ в Україні - що треба знати

Генштаб в ранковому зведенні повідомив, що авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника за минулого добу. З них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Крім цього, в Миколаївській області українські військові збили пʼять російських безпілотників.

Також напередодні Сили оборони України знищили майже 2 роти і 2 склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

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