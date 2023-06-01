Сили оборони України за минулу добу знищили 460 російських загарбників та кілька десятків одиниць ворожої техніки, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Відтак з 24 лютого 2022 року по 01 червня 2023 року загальні втрати ворога серед особового складу досягли 208 370.
Крім цього, було ліквідовано:
- танків ‒ 3804 (+2);
- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6);
- артилерійських систем – 3474 (+14);
- РСЗВ – 575;
- засобів ППО ‒ 333;
- літаків – 313;
- гелікоптерів – 298;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7);
- крилатих ракет ‒ 1107;
- кораблів / катерів ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9);
- спеціальної техніки ‒ 458 (+4).
Втрати РФ в Україні - що треба знати
Генштаб в ранковому зведенні повідомив, що авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника за минулого добу. З них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.
Крім цього, в Миколаївській області українські військові збили пʼять російських безпілотників.
Також напередодні Сили оборони України знищили майже 2 роти і 2 склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.